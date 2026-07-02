Resmi açıklama geldi: Beşiktaş, Kassoum Ouattara transferini duyurdu

Beşiktaş, Kassoum Ouattara transferini resmen açıkladı.
Siyah-beyazlılar, Fransız oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara’nın nihai transferi hususunda AS Monaco ile anlaşmaya varılmış ve Ouattara ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kassoum Ouattara’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."