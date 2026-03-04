Beşiktaş'tan kiralık olarak ayrılmıştı: Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı!

Beşiktaş'ın sezon başında Cagliari'ye kiralık olarak gönderdiği Semih Kılıçsoy, İtalya'daki alışma sürecini atlattıktan sonra form grafiğini yükseltmeye devam ediyor. Küme düşme hattının 6 puan üstünde bulunan Cagliari'nin en değerli oyuncularından birisi haline gelen Türk forvet, Serie A'da son 12 maçta forma giydi ve 4 kez fileleri havalandırdı.

“BONSERVİSİNDE İNDİRİM İSTEDİK, FAYDASI OLMADI”

Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi önceki haftalarda düzenlediği basın toplantısında, 12 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Semih'in bonservisini almak için Beşiktaş ile görüştüklerini belirtmiş ve "Sözleşmesinde küçük bir indirim isteyerek serbest kalma süresini öne çekmeye çalıştık. Faydası olmadı. Ancak sezon sonunda onu satın alma niyetindeyiz" demişti.

“40 MİLYON EUROLUK OYUNCU OLUR”

Angelozzi, yakın zamanda verdiği bir başka röportajda ise 20 yaşındaki futbolcu için "Gol atmaya devam ederse 40 milyon Euro'luk bir oyuncu olur" ifadelerini kullanmış ve Semih nasıl keşfettiklerini bu sözlerle açıklamıştı:

"Menajeri Pastorello sayesinde onu bulduk, o da başkanımıza tavsiye etti. Onu bir scout ile takip ettik ve sonra Montella'nın asistanını (Russo) aradım. Ayrıca önemli insani niteliklere sahip olduğunu fark ettik ve onu transfer ettik."

BONSERVİSİ ALINACAK, MAAŞINA ZAM YAPILACAK

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Cagliari, Semih Kılıçsoy'un bonservisini alacak ve futbolcuyla 30 Haziran 2030'a kadar geçerli bir sözleşme imzalayacak.

Bonuslar hariç, yıllık yaklaşık 300 bin Euro net ücret alan golcü oyuncunun maaşında artış da yapılacak.