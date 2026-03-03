Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi açıklaması: 'Ne kadar güçlü olduklarını biliyoruz'

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. maçında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u Barış Alper Yılmaz ve Renato Nhaga'nın golleriyle 2-0 yendi. Sarı-kırmızılılar kupada çeyrek finale yükseldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti ve turu A Spor'da değerlendirdi.

Karşılaşma hakkında konuşan Okan Buruk, "Oyuncular, oynamak istediklerini gösterdiler. İlk yarı istediğimiz gibi geçti. Rahat bir maçtı. İkinci yarı bu skoru koruduk. Değişiklikler yaptık. Bazı oyuncuları erken çıkardık. Barış'ı devrede dinlendirmek istedik. İyi geçti. Maç eksiği, devamlılığı görmek bazı oyuncular için, bazı oyuncular uzun süredir oynamıyordu. Genel olarak konsantrasyonları, ciddiyetleri gayet iyiydi. Bu da bize bir galibiyet getirdi. Kupayı kazanmak hedefimiz, devam ediyoruz" dedi.

ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Lig var, Şampiyonlar Ligi var, kupa var. Tüm oyuncuların devamlılıklarını göstermesi değerliydi.

Ocak Süper Kupa ile başladık, uzun tatil yapamadık. Ocak başından beri tempo devam ediyor. Ligde 4 puan farkla lideriz, kupada lideriz, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'dayız. Bunlar değerli. Yorgunlukların karşılığını alınca değerli oluyor. Bu maçları oynamaktan dolayı ben mutluyum. Taraftarımızı mutlu etmek asıl görevimiz. Bir yandan da işimizi en iyi şekilde yapmalıyız.

Özellikle devre arası transferinden sonra kadro genişliği rahatlatıyor. Aynı takımla oynamak oyun devamlılığı için önemli ama ilk yarıda bunun sıkıntısını yaşadık. Belli oyunculara yük bindiğinde sakatlıklar oluyor. Değişimleri de götürmeyi çalışıyoruz.

Asıl hedefimiz Galatasaray'ın müzesine yeni kupalar getirmek."

BEŞİKTAŞ DERBİSİ AÇIKLAMASI

"Avrupa'da oynayan takımlar için, hafta içi hafta sonu maç, tek maç oynamak çok büyük avantaj. Bizim gibi takımlar sendeleyip puan kaybedebiliyor. Rakibimizle olan farka bakmadan tüm maçları kazanmak için sahaya çıkacağız. 3 senedir bunu yapıyoruz. Bu virajlara hep doğru şekilde girdik. Mayıslar bizimdir hazırlanıyor. Bunu da üzerinde hem oyun hem başarı olarak bu sloganı güçlendirmemiz gerekiyor. Çok da iyi bir takıma karşı oynayacağız. Beşiktaş bize karşı en iyi haliyle hazırlanmış, motive olmuş durumda. Beşiktaş'ın performansı yükseldi. Yeni transferler ile birlikte ne kadar güçlü olduklarını biliyoruz. Biz de Galatasaray'ız, her maçı kazanmak için çıkıyoruz. İnşallah güzel maç olur. Fenerbahçe puan kaybetmiş önemi yok. İki takım da kazanmak için sahaya çıkacak."