Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş, 123. yıl logosunu tanıttı!

Beşiktaş, 123. yıl logosunu tanıttı!

1.03.2026 14:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş, 123. yıl logosunu tanıttı!

Beşiktaş, iki hafta süreyle kullanacağı 123. yıl logosunu tanıttı.

Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, siyah-beyazlı kulübün 123. kuruluş yıl dönümü etkinlikleriyle ilgili açıklama yayınladı.

Uğur Fora, 3 Mart kuruluş yıl dönümü ile 19 Mart Dünya Beşiktaşlılar Günü arasındaki sürece dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"3 Mart kuruluş yıl dönümümüzle 19 Mart Dünya Beşiktaşlılar Günü arasındaki iki haftalık süre boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz. 123. yıl kutlamaları kapsamında ilk iş olarak çok şık bir logo tasarladık. Semtimizin her bir noktasını şanlı armamızla ve 123. yıl logomuzla donattık."

Image

İlgili Konular: #beşiktaş #Logo #tanıtım

İlgili Haberler

Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi için erteleme sorusuna yanıt: 'Talebimiz olmadı, çıkacağız oynayacağız'
Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi için erteleme sorusuna yanıt: 'Talebimiz olmadı, çıkacağız oynayacağız' Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi için erteleme talep etmediklerini söyledi.
Serdal Adalı'dan Beşiktaş taraftarına mesaj: 'Aşamayacağımız engel yok!'
Serdal Adalı'dan Beşiktaş taraftarına mesaj: 'Aşamayacağımız engel yok!' Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Kocaelispor maçı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Spor yazarları Kocaelispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Ligin kaderini Beşiktaş belirleyecek!'
Spor yazarları Kocaelispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Ligin kaderini Beşiktaş belirleyecek!' Spor yazarları, Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi yorumladı.