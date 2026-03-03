Cumhuriyet Gazetesi Logo
İngiliz basını duyurdu: Beşiktaş'ta Altay Bayındır gelişmesi!

3.03.2026 13:01:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig devi Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü iddia edildi.

Önümüzdeki sezon kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş, kaleci transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Siyah-beyazlıların, Manchester United'da forma giyen milli file bekçisi Altay Bayındır'ı gündemine aldığı öne sürüldü.

Football Insider'da yer alan habere göre; Beşiktaş, 27 yaşındaki kaleci için temaslarını sürdürürken taraflar arasında anlaşma ihtimalinin giderek arttığı ifade ediliyor.

Düzenli forma şansı bulmak isteyen Altay Bayındır'ın da yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Kariyerinde yeni bir sayfa açmayı hedefleyen milli kalecinin, daha fazla süre alabileceği bir kulübe transfer olma fikrine olumlu yaklaştığı kaydedildi. 

MANCHESTER UNITED KARİYERİ

2023 yılında 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, forma giydiği 17 maçta kalesinde 31 gol gördü. Milli kaleci 3 maçta ise kalesini gole kapattı. 

