Beşiktaş'tan nefes kesen galibiyet: 12'de 12!

20.12.2025 18:19:00
AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş GAİN, sahasında TOFAŞ'ı 73-72 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligde 12 maçta 12 galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla lider Beşiktaş, ligde 12'de 12 yaptı. TOFAŞ ise 6. yenilgisini yaşadı.

Salon: Beşiktaş Akatlar

Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

Beşiktaş GAİN: Berk İbrahim Uğurlu 8, Mathews 16, Anthony Brown 13, Morgan 4, Zizic 5, Kamagate 6, Yiğit Arslan 7, Lemar 5, Canberk Kuş, Vitto Brown 9

TOFAŞ: Alex Perez 13, Besson 12, Thomasson 3, Yiğitcan Saybir 8, Blazevic 18, Özgür Cengiz, Whaley, Tolga Geçim 3, Lewis, Furkan Korkmaz 15

1. Periyot: 19-13

Devre: 33-35

3. Periyot: 54-50

İlgili Konular: #beşiktaş #Tofaş #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

