Gençlerbirliği - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı!

14.04.2026 17:41:00
Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Gençlerbirliği - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.

Gençlerbirliği Kulübü'nün açıklamasına göre Eryaman Stadı'nda, saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri, ev sahibi Gençlerbirliği taraftarı için 4 bin ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlarda satışa sunuldu.

DEPLASMAN BİLETİ FİYATI 5200 LİRA

Galatasaray taraftarının bulunacağı Kuzey Kale Arkası Tribünü için ise bilet fiyatı 5 bin 200 lira olarak belirlendi.

Gençlerbirliği tribünlerinden alınacak biletlerde Galatasaray passoligi geçerli olmayacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

VIP A-B Blok: 10 bin lira

Sağ Kapalı-Sol Kapalı: 8 bin lira

Doğu Maraton Tribünü: 7 bin lira

Güney Kale Arkası: 4 bin lira

Misafir Tribünü (Kuzey Kale Arkası): 5 bin 200 lira

