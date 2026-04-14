Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinden Galatasaray iddialarına yanıt: 'Spekülasyonlar sık sık gündeme geldi ancak...'

14.04.2026 17:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter forması giyen 32 yaşındaki milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği merak konusu oldu. Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya milli oyuncunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalya Ligi takımlarından Inter ile sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında bitecek olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği hakkında önemli açıklamalar geldi.

Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic, Fabrizio Romano'ya yaptığı açıklamada, "Genel olarak söylentiler hakkında yorum yapmam, ancak bu durumda gerçekleri bir kez ve net şekilde açıklamak benim için önemli. Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve hem İtalya'da hem de Inter'de çok mutlu" dedi.

GALATASARAY İDDİALARINA YANIT

Galatasaray iddiaları için konuşan menajer Stipic, "Galatasaray'a olası transferiyle ilgili spekülasyonlar geçmişte de sık sık gündeme geldi ve şimdi yeniden konuşuluyor. Ancak gerçekler çok açık; Ne geçen yaz ne de ocak ayında Galatasaray ile herhangi bir görüşme oldu. Hiçbir zaman somut bir talep ya da resmi girişim söz konusu olmadı" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA KUPASI'NA HAZIRLANIYOR"

32 yaşındaki milli futbolcu ile ilgili sözlerine devam eden menajer Stipic, "Hakan şu anda tamamen asıl önemli olana odaklanmış durumda: Inter, şampiyonluk yarışı ve takımla birlikte başarıya ulaşmak. Haftadan haftaya sergilediği performans, sahadaki tutkusu ve sorumluluk duygusuyla kalitesini ve takım için ne kadar önemli olduğunu göstermeye devam ediyor. Aynı zamanda yaklaşan Dünya Kupası'na da büyük bir gurur ve kararlılıkla hazırlanıyor; burada ülkesine kaptanlık yapacak olması onun için çok özel bir onur ve her şey anlamına geliyor" diye konuştu.

İlgili Konular: #galatasaray #hakan çalhanoğlu #inter #transfer

İlgili Haberler

