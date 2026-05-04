Ferland Mendy'den Real Madrid'e kötü haber!

4.05.2026 19:31:00
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'de sakatlanan 30 yaşındaki Fransız oyuncu Ferland Mendy'nin son durumu ortaya çıktı.

Real Madrid forması giyen Fransız sol bek Ferland Mendy'nin uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

La Liga'da Espanyol karşısında oynanan ve 2-0 kazanılan maçın ilk yarısında sakatlanan Mendy, 14. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

5 AY SAHALARDAN UZAK KALABİLİR İDDİASI

Yapılan kontroller sonrası yıldız futbolcuda sağ uyluğundaki rektus femoris (ön adale) kasının tendonunda hasar tespit edildi.

İspanya basınından COPE'un haberine göre Mendy'nin ameliyat olması durumunda yaklaşık 5 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.

AYNI SAKATLIĞI YAŞAMIŞTI

Fransız oyuncu, 2025 yılının nisan ayında da benzer bir sakatlık yaşamış ve yaklaşık 7 ay formasından uzak kalmıştı.

Emre Belözoğlu'ndan kümede kalma açıklaması: 'Diğer takımlara göre daha avantajlıyız' Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, katıldığı bir futbol zirvesinde açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, kümede kalma yolunda son 2 haftaya avantajlı girdiklerini ve bunu koruyacak güçte olduklarını söyledi.
Nottingham Forest, Chelsea'yi devirdi: Ateş hattından uzaklaştı! Vitor Pereira yönetimindeki Nottingham Forest, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı Chelsea'yi 3-1 mağlup etti.
Brezilya basını yazdı: Neymar, Robinho'nun oğluna tokat attı iddiası! Brezilya Ligi ekibi Santos forması giyen 34 yaşındaki futbolcu Neymar'ın, eski oyuncu Robinho'nun 18 yaşındaki oğlu Robinho Junior'a antrenmanda yaptığı hareket nedeniyle tokat attığı ileri sürüldü.