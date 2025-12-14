Beşiktaş'tan VAR hakemi tepkisi: 'Güç transferi olmayan bir yerde...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.12.2025 23:17:00
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, 3-3 berabere biten Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 10 kişi kalan Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı.

Mücadele sonrası Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç,ıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ'TAN VAR HAKEMİNE TEPKİ

VAR hakemine tepki gösteren Kılıç, "VAR hakemine sesleniyoruz. Güç transferi olmayan bir yerde VAR hakemi kurallara göre hakemi çağıramaz. Sahadaki hakemin her türlü kararına saygılıydık. Geçtiğimiz haftalarda çağrılması gereken pozisyonlarda VAR çağırmıyor. Bizim oyunumuz iyi olduğunda hemen oyunu nasıl kıracaklarına çok güzel karar veriyorlar. Yabancı VAR konusunda ne kadar haklı olduğumuzu buradan görüyorsunuz. Beşiktaş'a yapılan haksızlıklara artık dur demenin zamanı geldi" sözlerini sarf etti.

Son olarak Murat Kılıç, "Beşiktaş'a yapılan haksızlıklara dur demenin zamanı geldi. Biz ödeyeceğimiz bedeli ödedik. Beşiktaş ile uğraşmaktan vazgeçsinler. Sabrımızı zorlamasınlar. Bu şekilde hareket etmeye devam ederlerse biz de gerekeni yapacağız" dedi.

