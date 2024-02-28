Beşiktaş taraftarı tesislere akın edecek!

Yayınlanma: 28.02.2024 - 12:14

Güncelleme: 28.02.2024 - 12:14

Süper Lig'de Pazar günü Galatasaray ile kendi evinde karşılaşacak olan Beşiktaş'ta taraftarlar harekete geçti.

Beşiktaş taraftarları, Galatasaray derbisi öncesinde 1 Mart Cuma günü saat 15:30 Nevzat Demir Tesisleri'ne gitme kararı aldı.

Siyah-beyazlı taraftar yapacağı bu organizasyonla derbi öncesi takımlarına moral ve motivasyon sağlamayı amaçlıyor.