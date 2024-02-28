Beşiktaş taraftarı tesislere akın edecek!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta taraftarlar, Galatasaray derbisi öncesinde 1 Mart Cuma günü saat 15:30 Nevzat Demir Tesisleri'ne gidecek.
Süper Lig'de Pazar günü Galatasaray ile kendi evinde karşılaşacak olan Beşiktaş'ta taraftarlar harekete geçti.
Beşiktaş taraftarları, Galatasaray derbisi öncesinde 1 Mart Cuma günü saat 15:30 Nevzat Demir Tesisleri'ne gitme kararı aldı.
Siyah-beyazlı taraftar yapacağı bu organizasyonla derbi öncesi takımlarına moral ve motivasyon sağlamayı amaçlıyor.
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