Beşiktaş taraftarı tesislere akın edecek!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta taraftarlar, Galatasaray derbisi öncesinde 1 Mart Cuma günü saat 15:30 Nevzat Demir Tesisleri'ne gidecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 12:14
Beşiktaş taraftarı tesislere akın edecek!
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Süper Lig'de Pazar günü Galatasaray ile kendi evinde karşılaşacak olan Beşiktaş'ta taraftarlar harekete geçti.

Beşiktaş taraftarları, Galatasaray derbisi öncesinde 1 Mart Cuma günü saat 15:30 Nevzat Demir Tesisleri'ne gitme kararı aldı.

Siyah-beyazlı taraftar yapacağı bu organizasyonla derbi öncesi takımlarına moral ve motivasyon sağlamayı amaçlıyor.


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