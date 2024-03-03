Beşiktaş taraftarından Cenk ve Aboubakar'a tepki!
Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray ile oynanan derbide Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'a ıslıklı tepki gösterdi.
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş derbide Galatasaray'ı konuk etti.
Maça ilk 11'de başlayan Cenk Tosun, 80. dakikada yerini Muleka'ya bıraktı.
CENK TOSUN VE ABOUBAKAR'A TEPKİ
Beşiktaşlı taraftarlar Cenk Tosun'un adı anons edildiğinde milli futbolcuyu protesto etti.
Öte yandan Fernando Santos aynı dakikada Rashica'nın yerine Vincent Aboubakar'ı oyuna dahil etti.
Cenk Tosun gibi Aboubakar da Beşiktaşlı taraftarlarca ıslıklı protestoya maruz kaldı.
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