Derbiden lider döndü: Galatasaray, Beşiktaş'ı tek golle geçti! Beşiktaş 0-1 Galatasaray

Yayınlanma: 03.03.2024 - 17:59

Güncelleme: 03.03.2024 - 21:09

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray karşılaştı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçı Galatasaray, 1-0 kazandı. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü 1.29. saniyede Al-Musrati(k.k) kaydetti.

Beşiktaş'ta Omar Colley, 90. dakikada Barış Alper'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Galatasaray, yenilenen Tüpraş Stadı açıldığı günden beri galibiyet alamıyordu. Sarı kırmızılı takım Beşiktaş'ın yeni stadında ilk kez galibiyet aldı.

Karşılaşmadan dakikalar | Beşiktaş 0-1 Galatasaray

94' Galatasaray'da Lucas Torreira ve Kerem Demirbay oyundan alındı. Ndombele ve Carlos Vinicius oyuna girdi.

89' KIRMIZI KART | Halil Umut Meler, görüntüleri izlemesinin ardından Omar Colley'e kırmızı kart gösterdi.

88' Karşılaşmanın hakemi Omar Colley'in yaptığı faulü izlemek için VAR monitörüne yöneldi.

88' Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Omar Colley'e Barış Alper'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gösterdi.

85' Galatasaray'da Dries Mertens'in yerine Berkan Kutlu oyuna girdi.

83' MUSLERA! Sağ kanatta bindiren Onur Bulut, Ghezzal'ın pasında topu aldı. Onur Bulut'un içeriye pası savunmaya da çarpıp kalecide kaldı.

82' Beşiktaş etkili geldi. Ghezzal sol kanatta bomboş durumda olan Semih'e pasını çıkardı ancak Semih Kılıçsoy topu istediği gibi kontrol edemedi.

80' Beşiktaş'ta Milot Rashica ve Cenk Tosun oyundan alındı. Muleka ile Aboubakar oyuna girdi.

77' MERT GÜNOK! Mertens'in ara pasında Icardi kaleciyle karşı karşıya kaldı. Icardi'nin vuruşunu Mert Günok kurtarıyor. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı havada.

75' Sol kanatta topu alan Kerem Aktürkoğlu rakibini geçip ortasını yaptı. Beşiktaş savunması tehlikeyi önledi.

72' Dries Mertnes şık hareketlerle Beşiktaş ceza sahası içine girdi. Beşiktaş savunmasının ayak koyduğu top Barış Alper'de kaldı. Barış Alper'in gelişine şutu kalenin üstünden dışarıya gitti.

71' Kullanılan köşe vuruşunda sağ çaprazda topu alan Kerem Aktürkoğlu yerden pasını çevirdi. Herkesi aşan top taç çizgisine doğru yöneldi.

67' Hızlı çıkan Beşiktaş'ta Rashica uzaktan kaleyi düşündü. Top savunmadan dönüyor. Beşiktaşlı oyuncular, Rashica'ya tercihinden ötürü tepki gösterdi.

64' Milot Rashica'nın sağ kanat çizgisinde yaptığı ortada Muslera kalesinden çıkıp topu aldı.

61' MUSLERA! Hızlı çıkan Beşiktaş'ta Muçi sağ kanatta bomboş durumdaki Ghezzal'ı gördü. Topu alan Ghezzal sert vurdu ancak Muslera gole izin vermedi. Korner.

60' Beşiktaş'ta Ghezzal, Amartey'in yerine oyuna girdi.

60' KAÇTI! Pasla kullanılan serbest vuruşta Masuaku ceza sahası dışından vurduğu şut Muslera'nın sekti. Dönen topta Colley'in kafa vuruşu kalenin üstünden dışarıya gitti.

56' Sahaya atılan yabancı maddeler sonucu oyun durdu.

55' Hakem oyuna devam edilmesini istedi. Hakeme itirazlarda bulunan Cenk Tosun sarı kart gördü.

54' Beşiktaş penaltı bekliyor. Ernest Muçi'nin pasında topa hareketlenen Semih Kılıçsoy yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi. Siyah-beyazlı oyuncular penaltı itirazında bulunuyor.

51' KALECİ! Barış Alper'in pasında Mertens topu aldı. Bekletmeden içeriye ortalayan Mertens'in orta şut karışımı vuruşunu Mert Günok çeldi.

50' Rashica'nın pasıda Muçi dönerek rakibinden sıyrıldı. Arnavut oyuncunun sol ayağıyla çektiği şut Nelsson'u geçmedi.

47' KAÇTI! Orta alanda topu alan Muçi topu kendi sürükledi. Muçi'nin ceza yayına yaklaşırken çektiği şut kalenin üstünden dışarıya gitti.

43' Barış Alper Yılmaz ve Omar Colley arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Hakem Halil Umut Meler araya girerek tartışmanın büyümesini önledi.

42' Kerem Demirbay'ın kullandığı köşe vuruşunda herkesi aşan top Mertens'e geldi. Mertens'in sağ kanattan ortasında Davinson Sanchez ve Kaan Ayhan kale önünde topa dokunamadı. Beşiktaş kale vuruşu kullanacak.

39' KALECİ! Kaan Ayhan'ın derin pasında Kerem Demirbay kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kerem'in kayarak vuruşunda Mert Günok'un kurtardığı top kornere gitti.

35' Beşiktaş etkili geldi. Rashica sağ kanattan getirdiği topta kaleye vurdu. Nelsson'dan seken top Semih Kılıçsoy'un önünde kaldı. Genç oyuncu kaleye vurmak istediği anda savunma araya girdi.

34' Kerem Demirbay'ın kullandığı kornerde seken top ceza yayı üstündeki Mertens'e geldi. Mertens'in vuruşu farklı bir şekilde dışarıya gitti.

28' Al-Musrati'nin ceza sahası içine yükselttiği topta Cenk Tosun topu istediği gibi kontrol edemedi.

27' SAVUNMA! Muçi'nin pasında Masuaku sol çaprazdan ortaladı. Savunma topa ayak koymayı başarıyor.

25' Kerem Aktürkoğlu'nun doğrudan kaleye kullandığı serbest vuruş direğin yanından dışarıya gittti.

24' Sol kanatta topu alan Kerem Aktürkoğlu, Necip Uysal'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kazandı.

21' Kerem Aktürkoğlu'nun Icardi'ye ara pasında top Necip Uysal'dan geçmedi.

19' DİREK! Milot Rashica'nın kullandığı kornerde top doğrudan kaleye yönelip direğe de çarparak dışarıya gitti.

18' Hızlı çıkan Beşiktaş çok etkili geldi. Sağ kanatta topu alan Rashica ceza sahası içine girer girmez pasını çıkardı. Davinson Sanchez topu kale önünde rakibinden önce kornere yolladı.

17' Kaan Ayhan'ın derin pasında Mertens son çizgide topla buluştu. Mertens'in çizgi üstünden ortası kalecide kaldı.

16' Daniel Amartey'in getirdiği topta Ernest Muçi ceza sahası dışından kaleyi denedi. Muslera topu rahat bir şekilde kontrol ediyor.

11' Kerem Demirbay'ın ters kanada uzun pasında Barış Alper sağ kanatta topu aldı. Barış'ın kale önüne sektirerek ortasında top kaleye paralel şekilde dışarıya gitti.

10' DOKUNAMADI! İyi gelen Beşiktaş'ta Rashica sağ çaprazdan kale önüne çıkardı. Cenk Tosun hızlı gelen topa yetişemiyor.

5' Kaan Ayhan'ın sağ kanattaki Barış Alper'e pasında Barış Alper topu almak istediği sırada Colley'e faul yaptı.

2' GOL | Kullanılan köşe vuruşunda Torreira'nın ön direkte topuğuyla pasında Al-Musrati topu kafayla kendi ağlarına yolladı.

1' Dev derbide ilk düdük çaldı.