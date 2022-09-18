Beşiktaş taraftarından Ersin Destanoğlu'na küfürlü protesto!

Beşiktaş'ın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor ile oynadığı ve 2-2 biten karşılaşmanın ardından taraftardan Ersin Destanoğlu'na tepki geldi.

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2022 Pazar, 10:25
Beşiktaş taraftarından Ersin Destanoğlu'na küfürlü protesto!
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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Mücadele 2-2 sona ererken, 85. dakikada frikikten harika bir gol atan Ali Yaşar, geceye damga vurdu.

Beşiktaş taraftarı 2. golün ardından ıslıkladığı kaleci Ersin Destanoğlu’nu maçın ardından küfürlü tezahürat ile protesto etti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 14 puanla 3. sırada kendine yer buldu. İstanbulspor ise 5 puanla 15. sıraya yükseldi.


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