Beşiktaş taraftarından Ersin Destanoğlu'na küfürlü protesto!
Beşiktaş'ın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor ile oynadığı ve 2-2 biten karşılaşmanın ardından taraftardan Ersin Destanoğlu'na tepki geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Mücadele 2-2 sona ererken, 85. dakikada frikikten harika bir gol atan Ali Yaşar, geceye damga vurdu.
Beşiktaş taraftarı 2. golün ardından ıslıkladığı kaleci Ersin Destanoğlu’nu maçın ardından küfürlü tezahürat ile protesto etti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş 14 puanla 3. sırada kendine yer buldu. İstanbulspor ise 5 puanla 15. sıraya yükseldi.
Video Haberler
- ''Dünya ile bağım kesildi''
- Aralarından su sızmıyor
- Gözü gibi bakıyor
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker cephesinde kritik gelişme
- Sedat Peker’den 'Cenk Çelik' açıklaması
- Seçimle ilgili evrakları yakarken yakalandı
- İkinci el oto satışında yeni karar
- Süper Lig'de flaş ayrılık!
- Babacan'dan Alevilere yönelik mesajlar
- Reha Muhtar hakkında 13 yaşındaki kızına şiddet iddiası
- Perinçek'i işaret etti: Erdoğan-Bahçeli neyi konuşuyor?
- Bakan Bilgin EYT için tarih verdi
- Peker videolarıyla bilinen isme silahlı saldırı