Beşiktaş taraftarından takıma büyük tepki: Feyyaz Uçar'dan yanıt geldi!
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. maçında Maccabi Tel-Aviv'e 3-1 yenilen Beşiktaş, İstanbul dönüşünde taraftarlarının büyük protestosuyla karşılaştı.
Macaristan'ın Debrecen şehrinde oynanan maçta İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenilen Beşiktaşlı futbolcuları taşıyan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.
Genel Havacılık Terminali çıkışında toplanan yaklaşık 100 taraftar, yaptıkları tezahüratlarla siyah-beyazlı yönetim, teknik ekip ve futbolcuları protesto etti. Polisler de havalimanında yoğun güvenlik önlemi aldı.
TARAFTARLARA YANIT VERDİLER
Takım uçağının inmesinin ardından Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, yardımcı antrenör Serdar Topraktepe ile futbolculardan Necip Uysal, Salih Uçan ve Ersin Destanoğlu taraftarların yanına geldi.
Mete Vardar, taraftarlara çok üzgün olduklarını ve tepkilerinde haklı olduklarını söyledi. Feyyaz Uçar da "Yarından itibaren ne gerekiyorsa yapacağız" sözlerini kullandı.
Necip Uysal ise tepkili taraftar grubuna "Haklısınız ağabey, haklısınız" ifadelerini kullandı.
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