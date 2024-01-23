Beşiktaş taraftarından Hasan Arat'a tepki!

Beşiktaşlı taraftarlar, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından, 'Hasan Arat transferler nerede?' şeklinde tezahürat yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2024 - 21:39
Beşiktaş taraftarından Hasan Arat'a tepki!
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Süper Lig'de sahasında ağırladığı Adana Demirspor'la 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta taraftarlardan yönetime ve oyunculara tepki geldi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın ardından, "Hasan Arat transferler nerede?" şeklinde tezahürat yaptı.

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, maçın bitiş düdüğü sonrası kendi oyuncularına da tepki gösterdi.

TAYFUR BİNGÖL ISLIKLANDI

Siyah beyazlı takımda 61. dakikada Tayfur Bingöl'ün yerini Ghezzal oyuna dahil oldu.

Beşiktaşlı taraftarlar, oyundan çıktığı sırada Tayfur'u ıslıkladı.


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