Beşiktaş taraftarından tepki: Sergen takımı ayağa kaldır

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor karşısında 1-0 geride olan Beşiktaş taraftarı "Sergen takımı ayağa kaldır" ve "Yönetim uyuma, Beşiktaş'a sahip çık" tezahüratı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2021 Cumartesi, 19:53
Beşiktaş taraftarından tepki: Sergen takımı ayağa kaldır
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'ta Necip Uysal yaptığı sert faul sonrası önce sarı kart gördü, pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından hakem Hüseyin Göçek kart kartını değiştirerek kırmızıya döndü.

Vodafone Park'ta Beşiktaşlı taraftarlar, kırmızı kart sonrası "Yönetim uyuma, Beşiktaş'a sahip çık" tezahüratları yaptı.

Siyah-beyazlı takımın taraftarı, maçın ilerleyen bölümünde "Sergen takımı ayağa kaldır" tezahüratını sürdürdü.


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