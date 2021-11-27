Beşiktaş taraftarından tepki: Sergen takımı ayağa kaldır
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor karşısında 1-0 geride olan Beşiktaş taraftarı "Sergen takımı ayağa kaldır" ve "Yönetim uyuma, Beşiktaş'a sahip çık" tezahüratı yaptı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor ile karşı karşıya geldi.
Beşiktaş'ta Necip Uysal yaptığı sert faul sonrası önce sarı kart gördü, pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından hakem Hüseyin Göçek kart kartını değiştirerek kırmızıya döndü.
Vodafone Park'ta Beşiktaşlı taraftarlar, kırmızı kart sonrası "Yönetim uyuma, Beşiktaş'a sahip çık" tezahüratları yaptı.
Siyah-beyazlı takımın taraftarı, maçın ilerleyen bölümünde "Sergen takımı ayağa kaldır" tezahüratını sürdürdü.
Video Haberler
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
En Çok Okunan Haberler
- A Haber ayçiçek yağına gelen zammın 'sorumlusunu' buldu!
- Kuyumculardan altın önerisi
- 'Cinayette pek çok detay ortaya çıkmaya başladı'
- CHP ve Soylu arasında miting kavgası
- Soylu'nun, SBK’nin uçağındaki görüntüsü ortaya çıktı
- Eski futbolcu yurt dışına kaçarken yakalandı!
- 'Manipülasyon' iddiaları üzerine inceleme
- Mansur Yavaş'tan ekmek zammı açıklaması
- Omicron’u ilk tespit eden doktor, semptomları sıraladı
- Yeşilada'dan, Erdoğan'a ekonomik kurtuluş savaşı tepkisi