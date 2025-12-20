Sahasında 4 maç sonra kazandı... Beşiktaş, Rashica'nın golüyle güldü!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 1-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 64. dakikada Milot Rashica kaydetti.

LİGDE BU SEZON İLK GOLÜ

Mücadelede Beşiktaş'ın tek golünü kaydeden Rashica, Süper Lig'de bu sezonki ilk golünü kaydetti.

BEŞİKTAŞ'IN İÇ SAHA HASRETİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 4 maç sonra sahasında galibiyet almayı başardı. Beşiktaş'ın evinde son galibiyet ligin 7. haftasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada aldı.

Bu galibiyetle puanını 29 yapan Beşiktaş, sezonun ilk devresini averajla 5. sırada kapattı.

Süper Lig'de 2 maç sonra mağlup olan Çaykur Rizespor, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ilk mağlubiyetini yaşadı ve 18 puanla 11. sırada yer aldı.

Süper Lig'in sonraki haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk edecek. Çaykur Rizespor, Göztepe'ye konuk olacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Beşiktaş 1-0 Çaykur Rizespor

90' Son dakikalarda Beşiktaş ceza sahasında bir karambol yaşandı. Top savunma taraından güçlükle uzaklaştırıldı.

89' Vaclav Cerny, sağ kanattan ceza sahasına girdi ve şutunu attı. Kaleci Erdem son anda kurtardı.

88' Beşiktaş'ta Rashica, Samet Akaydın'a yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

87' Çaykur Rizespor'un bir penaltı beklentisi oldu ancak hakem VAR'ı dinlediğini işaret etti. Oyun devam ediyor.

85' Salih Uçan ve Emirhan Topçu oyuna girdi. Çıkan isimler Kartal ve Paulista.

83' Beşiktaş'ta Djalo sarı kart gördü.

80' Rizespor'da Sagnan da sarı kartla cezalandırıldı.

79' Halil Dervişoğlu oyuna girmesinden 1 dakika sonra sarı kart gördü.

78' Çaykur Rizespor'da Olawoyin, Mithat ve Papanikolaou oyundan çıktı. Yerlerine Taha, Halil ve Taylan dahil oldu.

76' Demir Ege Tıknaz, çalımlarla ceza sahasına girdi ortasını yaptı. Top doğrudan auta gitti.

74' Emrecan Bulut, Rak Sakyi'nin yerine oyuna dahil oldu.

70' Ali Sowe, Ersin ile çok dar açıda karşı karşıya kaldı. Ersin açıyı kapattı top auta gitti.

67' Çaykur Rizespor, kornerde gole bir kez daha çok yaklaştı. Arka direkte Papanikolaou topa dokunamadı.

64' GOL | Kartal'ın pasıyla topla buluşan Rashica, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

63' Qazim Laci ceza yayı civarından kaleye bir şut gönderdi. Top az farkla yandan auta gitti.

61' Çaykur Rizespor'da Giannis Papanikolaou köşe vuruşunda kafayı vurdu. Yakın mesafeden gelen şut az farkla dışarı gitti.

60' Loide Augusto oyundan çıkarken yerini Zeqiri'ye bıraktı.

57' Loide Augusto, sakatlık geçiriyor. Hakem sedye işareti yaptı, Augusto oyuna devam edemeyecek.

55' Loide Augusto, sol kanattan içeriye katetti. Kaleye sert bir şut çıkardı. Top az farkla yandan auta gitti.

52' Beşiktaş ceza sahasına kısa paslarla girdi. Son hamlede Cerny topu kaleye gönderemedi.

51' Modibo Sagnan, uzak mesafeden şutunu attı. Top üstten auta gitti.

48' Çaykur Rizespor'da Rak-Sakyi'nin ceza sahası içinden attığı şut direkten döndü!

45' Orkun Kökçü'den inanılmaz bir şut! Top üst direkten sahaya geri döndü.

44' Beşiktaş'ta Abraham bir sakatlık geçiriyor. Oyuna devam edemeyecek. Yerini birazdan Devrim'e bırakacak.

40' Beşiktaş köşe vuruşu kullandı. Hakemin kararı kafa topunda Samet'e faul yapıldığı yönünde. Oyun durdu.

34' Orkun Kökçü uzaklardan kaleyi düşündü. Top kaleci Erdem'den döndü.

31' Gabriel Paulista çok uzaktan kaleyi düşündü. Top üstten auta gitti.

30' Köşe vuruşunda Çaykur Rizespor'lu futbolcular vuruşu kalabalığın arasından yapmayı başardı. Savunmadan çizgide müdahale geldi ve gol engellendi.

23' Orkun, ceza sahasına koşu yapan Cerny'i gördü. Attığı pas doğrudan kaleciye gitti.

21' Beşiktaş Abraham ile gole çok yaklaştı. Abraham kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Erdem'i geçemedi.

17' Çaykur Rizespor'da Olawoyin savunma arkasını denedi ancak top direkt olarak auta gitti.

11' Qazim Laci, ceza sahası dışından kaleyi denedi. Top az farkla yandan auta gitti.

9' Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz sarı kart gördü.

6' Beşiktaş, Rashica ile topu getirdi. Sağ kanattan gelen ortada Cerny topa vurdu, top üst ağlarda kaldı.

5' Beşiktaş, sağ taraftan bir köşe vuruşu kullandı. Djalo gelişine vurdu, top taca gitti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.