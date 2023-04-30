Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: 'Moralimiz düzeldi'

Yayınlanma: 30.04.2023 - 22:04

Güncelleme: 30.04.2023 - 22:11

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Maçtan evvel konuştuk. Muhteşem bir ambiyans vardı. Saha dolu, tıklım tıklım. Üst kaliteli oyuncuları var rakibin. Çok istekliydik. Çıkarken çok top kaybı yaptık. İlk dakikalarda düşündüğümüz oyunu oynayamadık. Rakip de bir hata yapmadı. Bir hatamız, bir şut ve bir gol oldu. Ondan başka şutları yok zaten."

"BU SONUCU HAK ETTİK"

"Yediğimiz golden sonra oyuna hakim olduk. Pas yüzdemiz arttı. Rakipten top kazanmak için temaslı oyunları iyi yaptık, kazandığımız topları iyi kullandık. Tüm oyuncular ellerinden geleni yaptı.Skoru aldıktan sonra taraftar da devreye girince coşkulu bir ambiyans oldu. Hak ettiğimiz bir sonucu aldık."

"Daha fazla goller bulabilirdik. Pozisyonlar vermedik ama rakip dirençli olarak oyunda kaldı. 2-1'den sonra çok istekliydiler, hücuma çıkmak istediler. Sürekli hücum etme isteği gösterdiler. Oyuncularımız bu isteğe savaşarak cevap verdi."

"MORALİMİZ DÜZELDİ"

"İlk yarı çok kart çıkmadı ama ikinci yarı 6 kart çıktı bize. Çok kart gördük. Yani bilemiyorum ne kadar doğru yanlış. 6 sarı kartla çıktık, 3 puanı aldık. Moralimiz düzeldi. Taraftar oyuncu bütünleşmesini gördük."

"Beşiktaş olarak karanlıktan aydınlığa çıkmamız gerekiyor. Bir ışık göründü ama yeterli değil. Neredeyiz, nereye gideceğimizi tayin etmeliyiz. Bir kadro var. Bu kadronun gelişerek devam etmesi gerekiyor. Bir tık daha iyiydiler. Daha iyi savaştılar. Bocalasalar, gol yeseler bile oyunu bırakmadılar. Bunu sürdürülebilir hale getirmek lazım. Kaybedebilir kazanabilirdik. Bitmeyecek yani. Bu oyunun üstüne daha fazla koymak gerekiyor. Oynayabiliyoruz yani. İyi takım olursak 40-45 bin kişi stadyumda hepsi aynı sesle takımın yanında oldu. Allah bizi mahcup etmedi."

"BENİ SEVMESELER BİLE..."

"Top kaybı sayımız iyi değil. Biz bu konuda henüz düşündüğümüz mesafeyi alamadık. Daha hızlı olan, oyunu kontrol eden olmamız lazım. Bu bizim eksikliğimiz, yeni değil. Onları düzelttiğimizde daha üst seviye takım olacağız. Bugün de vardı ama 20 dakikadan sonra mağlup duruma düşmeye rağmen aşırı istek vardı. Heyecan coşku vardı, ilk 20'de rahat değildik. Sonra rahatladık. Pas yapabilecek takımız, var yani."

"Ben, beni sevmeseler bile herkes için bir şeyler yapmayı düşünen ama sevenlere de cevap vermek isteyen biriyim. Mahcup olmamak için çok çalışmalıyım. Sizi biri seviyorsa ve bir adım atıyorsa, sizin birkaç adım atmanız gerekiyor. Ben çocukluğumdan beri böyle gördüm."