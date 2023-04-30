Derbide kazanan Beşiktaş: Beşiktaş 3-1 Galatasaray

Yayınlanma: 30.04.2023 - 17:54

Güncelleme: 30.04.2023 - 21:15

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan derbiyi ev sahibi Beşiktaş 3-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray, 20. dakikada Milot Rashica'nın asisti ve Mauro Icardi'nin golüyle öne geçti. Sezonun ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinde iki kez fileleri havalandıran Mauro Icardi, Dolmabahçe'de de golünü atmayı başardı.

Beşiktaş, 35. dakikada Masuaku'nun kullandığı korner sonrası Romain Saiss'in kafa golüyle eşitliği sağladı. Süper Lig'deki tek asistini ilk yarıdaki Galatasaray derbisinde yapan Saiss, ilk golünü de yine sarı kırmızılılara karşı attı.

ABOUBAKAR SKORU TAYİN ETTİ

Amir Hadziahmetovic, 58. dakikada Beşiktaş'ı öne geçirdi. Devre arasında Konyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Boşnak orta saha, siyah beyazlı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

Maçın skorunu belirleyen golü 90+4'te Vincent Aboubakar attı.

Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ı da mağlup eden Beşiktaş, puanını 65'e yükseltti. Galatasaray ise bu sezon ilk kez derbi kaybetti ve 70 puanda kaldı.

Beşiktaş, gelecek hafta Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Galatasaray ise sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.