Beşiktaşlı futbolcu Romain Saiss derbide ilkleri yaşadı
Beşiktaş'ın stoperi Romain Saiss, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray karşısında kaydettiği gol ile bir ilki yaşadı.
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi karşılaşmasında siyah-beyazlılar adına bir ilk yaşandı.
Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss, Süper Lig'deki ilk golünü Galatasaray ağlarına gönderdi. Siyah-beyazlıların 35. dakikada Nathan Redmond'un kullandığı kornerde iyi yükselen Saiss topu ağlara gönderdi ve büyük bir sevinç yaşadı.
İLK ASİST DE GALATASARAY MAÇINDA
33 yaşındaki defans oyuncusu, Süper Lig'deki ilk asistini sezonun ilk yarısında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçta yapmıştı.
Romain Saiss, Marcelo'dan (Eylül 2016) bu yana Beşiktaş formasıyla Galatasaray'a Spor Toto Süper Lig'de kafa golü atan ilk stoper oldu.
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