Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes Avrupa kıskacında

Yayınlanma: 23.05.2023 - 09:37

Güncelleme: 23.05.2023 - 09:45

Beşiktaş’in Portekizli yıldızı Gedson Fernandes’in talipleri artıyor.

Lazio ve Ajax’ın ardından İtalya Serie A'nın şampiyonu Napoli de Portekizli futbolcuyu gelecek sezonun transfer listesine aldı. Siyah-beyazlı yönetim, kendilerine ulaşan resmi teklif olmadığının altını çizse de 24 yaşındaki oyuncu için kapıyı çalacak kulüplerden 20 milyon Avro’nun üzerinde bir bonservis talep edecek. Bunun nedeni; Beşiktaş, Benfica kulübüyle yaptığı anlaşma nedeniyle Gedson Fernandes’i satarsa elde edeği bonservis gelirinin yarısını Portekiz ekibine verecek.

BONSERVİSİNİN YÜZDE 50'Sİ ALINMIŞTI

Siyah-Beyazlılar, 6 milyon Avro’ya Benfica’dan Fernandes’in bonservisinin yüzde 50’sini almıştı. Son haftalarda performansı yükselen 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 34 maçta 1 gol atıp 6 asist yaptı.