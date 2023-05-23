Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes Avrupa kıskacında
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes'in, Avrupa kulüpleri tarafından yakın markaja alındığı kaydedildi.
Beşiktaş’in Portekizli yıldızı Gedson Fernandes’in talipleri artıyor.
Lazio ve Ajax’ın ardından İtalya Serie A'nın şampiyonu Napoli de Portekizli futbolcuyu gelecek sezonun transfer listesine aldı. Siyah-beyazlı yönetim, kendilerine ulaşan resmi teklif olmadığının altını çizse de 24 yaşındaki oyuncu için kapıyı çalacak kulüplerden 20 milyon Avro’nun üzerinde bir bonservis talep edecek. Bunun nedeni; Beşiktaş, Benfica kulübüyle yaptığı anlaşma nedeniyle Gedson Fernandes’i satarsa elde edeği bonservis gelirinin yarısını Portekiz ekibine verecek.
BONSERVİSİNİN YÜZDE 50'Sİ ALINMIŞTI
Siyah-Beyazlılar, 6 milyon Avro’ya Benfica’dan Fernandes’in bonservisinin yüzde 50’sini almıştı. Son haftalarda performansı yükselen 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 34 maçta 1 gol atıp 6 asist yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinan Oğan 'ikinci tur' kararını açıkladı
- Erdoğan'ın su endişesi: Yakın korumasından bile...
- Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklama
- Destici, Oğan'ın tercihini açıkladı
- 'Kimin vatanı satandan yana olduğu belli...'
- Oğan'a destek veren seçmen profili ortaya çıktı
- Kamerunlu golcü Beşiktaş tarihine geçti!
- Merve Dizdar Cannes dönüşü uçağa alınmadı
- Uğur Dündar: 'Tam tersi bir durum ortaya çıkabilir...'
- Erdoğan montaj yalanını kabul etti!