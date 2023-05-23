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Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes Avrupa kıskacında

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes'in, Avrupa kulüpleri tarafından yakın markaja alındığı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2023 - 09:37
Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes Avrupa kıskacında
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Beşiktaş’in Portekizli yıldızı Gedson Fernandes’in talipleri artıyor.

Lazio ve Ajax’ın ardından İtalya Serie A'nın şampiyonu Napoli de Portekizli futbolcuyu gelecek sezonun transfer listesine aldı. Siyah-beyazlı yönetim, kendilerine ulaşan resmi teklif olmadığının altını çizse de 24 yaşındaki oyuncu için kapıyı çalacak kulüplerden 20 milyon Avro’nun üzerinde bir bonservis talep edecek. Bunun nedeni; Beşiktaş, Benfica kulübüyle yaptığı anlaşma nedeniyle Gedson Fernandes’i satarsa elde edeği bonservis gelirinin yarısını Portekiz ekibine verecek.

BONSERVİSİNİN YÜZDE 50'Sİ ALINMIŞTI

Siyah-Beyazlılar, 6 milyon Avro’ya Benfica’dan Fernandes’in bonservisinin yüzde 50’sini almıştı. Son haftalarda performansı yükselen 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 34 maçta 1 gol atıp 6 asist yaptı. 


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