Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Rachid Ghezzal açıklaması
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Güneş, kadroda yer almayan Rachid Ghezzal'la ilgili olarak "Ghezzal bir daha gitti mi geri dönüşü olmaz" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e konuk oluyor.
Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.
"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAZ"
"Ghezzal bir daha gitti mi geri dönüşü olmaz" diyen Güneş, "Çok ciddi görünmese bile riskli olabilir. Koruma amaçlı kadroya almadık. Oynamayı çok istiyor. Ağrısına rağmen çıkıp kendimi deneyeyim dedi. Doktorlar ile konuştuk. Oynatmamanın daha iyi olduğuna karar verdik." açıklamasını yaptı. Tecrübeli teknik adam, "Ghezzal, İstanbulspor maçına daha hazır gelecektir" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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