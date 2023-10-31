Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz'dan teşekkür paylaşımı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile siyah-beyazlı takımın altyapı ekibine teşekkür etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2023 - 17:58
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz'dan teşekkür paylaşımı!
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Beşiktaş'ta, Şenol Güneş'in ayrılığı sonrasında takımın başına getirilen Burak Yılmaz sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Burak Yılmaz altyapı oyuncuları ve U-19 antrenörü Serdar Topraktepe için teşekkür mesajı paylaştı.

Burak Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:


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