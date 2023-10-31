Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz'dan teşekkür paylaşımı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile siyah-beyazlı takımın altyapı ekibine teşekkür etti.
Beşiktaş'ta, Şenol Güneş'in ayrılığı sonrasında takımın başına getirilen Burak Yılmaz sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Burak Yılmaz altyapı oyuncuları ve U-19 antrenörü Serdar Topraktepe için teşekkür mesajı paylaştı.
Burak Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:
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