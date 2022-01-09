Beşiktaş'tan Önder Karaveli açıklaması! Devam edecek mi?

09 Ocak 2022 Pazar, 21:27

Katar'dan Süper Kupa zaferiyle dönen Beşiktaş, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçına Çaykur Rizespor deplasmanında çıktı. Siyah-beyazlılar 2 kez öne geçtiği maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Maçın ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu.

Emre Kocadağ, "Katar'dan Süper Kupa'yla döndük. Beşiktaş tarihine not düşülecek bir kupalar serisiyle geçtiğimiz sezonu tamamlamış olduk. Başkanımıza, yönetim kurulumuza, bu kupalarda emeği çok olan Sergen Yalçın ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Teknik direktör konusunda planları olduğunu aktaran Kocadağ, "Önder Karaveli devam ediyor ama biz yine projemize uyan yeni bir isimle sözleşme imzalayabiliriz. Önder Karaveli, Şenol Fidan gibi hocalar zaten bu projenin içinde olacaklar" diye konuştu.