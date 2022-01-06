Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'den sözleşme açıklaması

06 Ocak 2022 Perşembe, 16:47

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ardından takımın başına geçen ve son olarak Antalyaspor'u mağlup ederek Süper Kupa apoletini alan Önder Karaveli, önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda Önder Karaveli, sözleşme konusuna dair ifadeler kullandı.

İşte Karaveli'nin açıklamaları:

"Herkes, kendi seveceğini kendisi seçer. Beni neden seviyorlar bilmiyorum. Ben işimi, Beşiktaş'ı çok seviyorum. Belki bu yansımıştır, bu yüzden seviyorlardır beni de..."

"Dün gece uyuyamadım, bir saatlik uykuyla devam ediyorum. Çok sevdiğim bir kulübüme kupa kazandırdık. Bütün yorgunluklara değiyor. Beşiktaş'ı seven herkes için harika bir geceydi."



"Ben bu göreve başlamadan önce de U-19 takımla mayıs ayına kadar sözleşmem vardı. Şimdi de mayıs ayına kadar sözleşmem var. Daha önce de söylediğim gibi ben bu konuları çok önemsemiyorum. Beşiktaş'ta hangi görev verilirse yaparım. İlerleyen zamanlarda bununla ilgili mutlaka açıklama yapılacaktır. Ben, Beşiktaş'ta olmaktan çok mutluyum."

"Beşiktaş ile mayıs ayı sonuna kadar sözleşmem var. Ben bu sözleşmeyi düşünmeden, hangi pozisyonda olursa olsun görevime devam edeceğim."

"Geçen sezon göreve başlamadan önce neredeyse bütün takımları seyrettim. Emirhan, ben Beşiktaş'ta göreve başlamadan önce de dikkatimi çeken bir isimdi. Birlikte çalışmaya başlayınca da neden dikkatimi çektiğini anladım. Emirhan'ın A takıma gideceğini biliyordum. Daha önce de Sergen hocamıza bilgiler veriyorduk takımımızla ilgili. Ona verdiğimiz görevi defansif açıdan ve ofansif açıdan fazlasıyla yerine getirdi."

"Başladığım günden beri U-19 takımımdaki oyuncularımla nasıl iletişim kuruyorsam, aynı şekilde A takımdaki oyuncularla da iletişim kuruyorum. Onlarla beraber olmanın keyfini çıkarıyorum. Ben samimiyetin onlara geçtiğini düşünüyorum. Tecrübeli futbolcularla fikir alışverişinde de bulunuyoruz. Dün maç içerisinde bir oyuncumuz geldi, oyunla ilgili bir şey söyledi. Sahanın içerisinde olan onlar sonuçta, biz her şeyi göremeyebiliyoruz"

"Geldiğimiz günden bu yana Oğuzhan var oynamaya başlayan. Dün Kenan oynadı, verdiğimiz görevleri iyi yaptı. Aynı şekilde Alex var. Alex'in de her maç temposunu yükseltip aynı Oğuzhan gibi maç başlangıç temposunu yakalamasını istiyoruz."

