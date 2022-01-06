Beşiktaş’ta parlayan yıldız Emirhan İlkhan, hayran bıraktı

06 Ocak 2022 Perşembe, 16:03

Covid-19 ve sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, Antalyaspor ile oynadığı Süper Kupa mücadelesinde sahaya birçok eksikle çıktı. Ancak bu dezavantaj, 17 yaşındaki Emirhan İlkhan’ın oynadığı futbolla avantaja döndü.

Eksikler nedeniyle U19 takımından gelen futbolcularla kadrosunu dolduran Beşiktaş’ta, Teknik Sorumlu Önder Karaveli Antalyaspor maçının 80. dakikasında 2004 doğumlu Emirhan İlkhan’a şans verdi.

EN FAZLA ADAM EKSİLTEN OYUNCU OLDU

Karşılaşmanın 80. dakikasında oyuna giren ve uzatmalarla birlikte yaklaşık 40 dakika süre bulan 17 yaşındaki futbolcu, alkış topladı.

Opta’nın verilerine göre; 17 yaşındaki Emirhan İlkhan sonradan oyuna girmesine rağmen Beşiktaş’ta en fazla adam eksilten oyuncu oldu.

"ŞOK OLDUM”

Süper Kupa zaferinin ardından Beşiktaş’ın YouTube hesabına konuşan Önder Karaveli, “Emirhan’a teşekkür ediyorum. İstemediği pozisyona rağmen sahaya girip iyi işler yaptı. Onun golüyle bitirebilirdik. Penaltılara gittiğinde de ‘ben atabilirim hocam’ dedi. Çok güvenli. İlk 5’e yazamadık ama 6. olarak onu yazdık. Ona da kalmadı, Josef’e de kalmadı. Ersin bırakmadı oralara” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın genç yıldızı ise, “Çok heyecanlıydı. Hoca beni çağırdığında mutlu oldum. Sağ kanada gireceksin dedi. Önce bir şok oldum, ‘kenar mı?’ yaptım böyle. Sonra ‘mecbur’ dedi. Oyuna girdim, elimden gelen her şeyi yaptım” şeklinde konuştu.