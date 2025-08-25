Siyah beyazlı ekip transferi duyurmuştu: El Bilal Toure, Beşiktaş için İstanbul'da!

Tammy Abraham'ın ardından kadrosuna bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Beşiktaş, forvet transferi için önemli bir adım attı.

Siyah-beyazlılar, Atalanta forması giyen El Bilal Toure'yi gündemine aldı ve 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Atalanta ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

El Bilal Toure, transfer sürecini tamamlamak adına pazartesi günü saat 15.00 sularında İstanbul'a geldi.

BEŞİKTAŞ'IN KAP AÇIKLAMASI

"Profesyonel Futbolcu El Bilal Toure'nin şartabağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır."

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren Toure, Alman ekibinde çıktığı 17 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterien El Bilal Toure'nin, Atalanta ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.