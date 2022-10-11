Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasına deplasman yasağı!

11 Ekim 2022 Salı, 20:23

Pazar günü Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'da hazırlıklar devam ediyor.

Deplasman yasağının kaldırılmasına rağmen bu maça Trabzonspor taraftarı alınmayacak.

Sporx’in aktardığına göre Beşiktaş, Trabzonspor maçı öncesi bu yasağı devam ettirip güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkaracak.

BEŞİKTAŞ PASSOLİG'İ HARİÇ GİRİŞ OLMAYACAK

Beşiktaş Kulübü, Beşiktaş Passolig'i hariç TFF ve diğer takımlar Passolig'lerine bilet satışı yapmayacak.

Beşiktaş aldığı bu kararı localarda da uygulayacak. Buraya da sadece Beşiktaş Passolig'i olanlar giriş yapabilecek.

Trabzonspor taraftarları ise alınan bu karara tepki gösterdi.

BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR

Karşılaşmanın biletleri, yarın (12 Ekim) saat 10.00’da satışa sunulacak.

Beşiktaş’ın açıkladığı bilet fiyatları ise şu şekilde: