Beşiktaş yıldız ismin bonservisini alıyor!

11 Ekim 2022 Salı, 12:25

Beşiktaş'a transfer döneminin son saatlerinde kiralık olarak kazandırılan Tayfur Bingöl, siyah-beyazlılardaki kariyerine önemli bir başlangıç yaptı. Bitexen Giresunspor karşılaşmasında Jackson Muleka’nın yerine ilk 11’de başlayan Tayfur, mücadeleci görüntüsü ve yüksek formuyla teknik direktör Valerien Ismael’i memnun etti.

Başkan Ahmet Nur Çebi başta olmak üzere yönetimin de kendisinden oldukça memnun olduğu Tayfur Bingöl için karar verildi.

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş yönetimi başarılı performansı ve saha dışındaki duruşuyla da alkış toplayan Tayfur'un bonservisini sıcak yaklaşıyor.

Sezon sonunda 29 yaşındaki futbolcunun bonservisinin Alanyaspor'dan alınması ve Tayfur’la 2 yıllık yeni bir anlaşma yapılması planlanıyor.