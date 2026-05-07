Yeni sezon planlaması başladı: Beşiktaş'ta 5 futbolcu için ayrılık kararı

7.05.2026 09:42:00
Beşiktaş, takımda kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder, Jota Silva, El Bilal Toure, Devis Vazquez ve Kristjan Asllani için kararını verdi. Siyah beyazlı ekibin, sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek 5 futbolcuyla devam etmeyeceği iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta yaz transfer döneminin çalışmaları ve kadro planlaması başladı.

Siyah-beyazlı ekipte satın alma opsiyonuyla kiralanan isimlerin geleceği merak konusu olurken 5 futbolcunun durumu büyük ölçüde netleşti. 

Sabah gazetesinde yer alan habere göre bu sezon takımda kiralık olarak forma giyen futbolcuların sezonun tamamlanmasıyla takımlarına dönecek.

4 İSİMLE YOLLAR AYRILIYOR

Sezon başında Fenerbahçe'den Cengiz Ünder ve Nottingham Forest'tan Jota, ara transferde ise Roma'da Devis Vazquez ile Inter'den Kristjan Asllani satın alma opsiyonlarıyla takıma katılmıştı. Beşiktaş'ın 4 ismin kontratlarında yer alan opsiyonları kullanmayacağı belirtildi.

Beşiktaş formasıyla bu sezon Cengiz Ünder 28 maçta süre alırken 5 gol ve 4 asist kaydetti. Jota Silva görev yaptığı 21 karşılaşmada 4 gol ve 1 asistle oynarken Kristjan Asllani, 15 mücadelede 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Ara transferde takıma katılan kaleci Devis Vazquez, siyah-beyazlı takımda 1 maçta forma giydi.

TOURE İÇİN KARAR

Öte yandan takımda kiralık olarak forma giyen El Bilal Toure'nin durumunun ise henüz netlik kazanmadığı ancak sözleşmesinde 15 milyon Euro'luk bir satın alma maddesi bulunan Malili futbolcunun bonservisinin alınmasının beklenmediği aktarıldı.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 24 maça çıkan El Bilal Toure, 7 kez ağları havalandırırken 5 asist yaptı.

