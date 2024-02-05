Beşiktaş, Trabzonspor'u 6 sezon sonra yendi!

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, 6 sezon sonra Trabzonspor'u sahasında yendi.

AA
Yayınlanma: 05.02.2024 - 07:23
Beşiktaş, Trabzonspor'u 6 sezon sonra yendi!
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Beşiktaş 6 sezon sonra Trabzonspor'u Dolmabahçe'den eli boş gönderdi.

İç sahada Trabzonspor'a karşı son galibiyetini 2016-2017 sezonunda rakibini 2-1 mağlup ederek alan siyah-beyazlı ekip, daha sonra içeride oynanan 6 müsabakadan 3 puan çıkaramadı.

Siyah-beyazlı ekip galibiyetsiz geçen 6 sezonda Trabzonspor'la 4 kez berabere kalırken, 2 maçta da mağlup olmuştu.

Beşiktaş ayrıca Trabzonspor'u toplamda 6 maç sonra mağlup etmeyi başardı.

Karadeniz ekibine karşı son galibiyetini 2020-2021 sezonunda deplasmanda 3-1 yenerek alan Beşiktaş, daha sonra iç sahada ve deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyete ulaşamadı.


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