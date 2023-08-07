İngilizler duyurdu: Beşiktaş, Chamberlain'de mutlu sona yakın!
Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Alex Oxlade-Chamberlain'in kısa süre içinde İstanbul'a geleceği iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alex Oxlade-Chanberlain'de mutlu sona yakın.
Sky Sport'un haberine göre, Son olarak Liverpool forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain'in Beşiktaş ile görüşmelere devam etmek üzere 24 saat içinde Türkiye'ye gitmesi bekleniyor.
Liverpool ile yollarını ayırdıktan sonra bazı Premier Lig kulüpleriyle görüşen Oxlade-Chamberlain, geçtiğimiz hafta içi başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edilmişti.
35 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
İngiltere'de Southampton Kulübü'nün altyapısından yetişip A takıma yükselen Oxlade-Chamberlain, 2011'de 13.8 milyon Euro'ya Arsenal'e Transfer olmuş; burada 6 yıl oynadıktan sonra 38 milyon Euro'ya Liverpool'a satılmıştı.
Liverpool ve Arsenal'de toplam 12 kupa kazanan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiltere Milli Takımı'nda da 35 maç oynayıp 7 gol kaydetti.
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