Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Romain Saiss yanıtı

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 20:23

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 20:23

Beşiktaş'ta İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'ın transfer gündemine gelen Romain Saiss, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ilk 11'inde yer almadı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, transfer nedeniyle kafası karışık olan 32 yaşındaki Faslı savunma oyuncusunu yedekler arasına yazdı.

"SAISS ÖNEMLİ BİR İSİM"

Romain Saiss ile ilgili soru üzerine, Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü açıklama yaptı.

Şenol Güneş "Romain Saiss, bizim oyuncumuz. Geride bugün Tayyip ve Welinton'u kullanıyoruz. Maça göre, hazırlığa göre böyle bir karar verdik. Oyuncuların hazır olması benim için daha önemli. Saiss takımımız için önemli bir isim" ifadelerini kullandı.