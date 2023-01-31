Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Romain Saiss yanıtı

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Fatih Karagümrük karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Adı transfer iddiaları ile gündeme gelen Romain Saiss'in karşılaşmaya ilk 11'de başlamaması üzerine Güneş, "Romain Saiss, bizim oyuncumuz. Geride bugün Tayyip ve Welinton'u kullanıyoruz. Maça göre, hazırlığa göre böyle bir karar verdik" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 20:23
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Romain Saiss yanıtı
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ta İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'ın transfer gündemine gelen Romain Saiss, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ilk 11'inde yer almadı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, transfer nedeniyle kafası karışık olan 32 yaşındaki Faslı savunma oyuncusunu yedekler arasına yazdı.

"SAISS ÖNEMLİ BİR İSİM"

Romain Saiss ile ilgili soru üzerine, Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü açıklama yaptı.

Şenol Güneş "Romain Saiss, bizim oyuncumuz. Geride bugün Tayyip ve Welinton'u kullanıyoruz. Maça göre, hazırlığa göre böyle bir karar verdik. Oyuncuların hazır olması benim için daha önemli. Saiss takımımız için önemli bir isim" ifadelerini kullandı.


Romain Saiss şenol güneş beşiktaş transfer

İlgili Haberler

Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Amir Hadziahmetovic transferinde sıcak gelişme

Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Amir Hadziahmetovic transferinde sıcak gelişme
Beşiktaş'ın rakibi Fatih Karagümrük

Beşiktaş'ın rakibi Fatih Karagümrük
CANLI ANLATIM: Fatih Karagümrük 0-0 Beşiktaş

CANLI ANLATIM: Fatih Karagümrük 0-0 Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler