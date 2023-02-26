Beşiktaş İnönü'de takıldı: Beşiktaş 0-0 Antalyaspor

Beşiktaş, Süper Lig'in erteleme mücadelesinde kendi sahasında Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 18:02
Beşiktaş İnönü'de takıldı: Beşiktaş 0-0 Antalyaspor
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Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadele golsüz sona erdi.

Beşiktaş'ın 80. dakikada Tayyip Talha Sanuç ile bulduğu gol VAR uyarısıyla iptal edildi. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, 'elle oynama' işaret etti.

CENK TOSUN FIRSAT TEPTİ

Beşiktaş, 90+7'de Cenk Tosun ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı. Tecrübeli golcü, genç kaleci Ataberk'i geçemedi. Cenk Tosun, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

6 Şubat sabaha karşı 04.17'de olan ve 11 ili etkileyen deprem nedeniyle Beşiktaşlı taraftarlar, maçın 4. dakika 17. saniyesinde sahaya binlerce oyuncak attı. Bu anlar nedeniyle tüm futbolcular duygusal anlar yaşadı.


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