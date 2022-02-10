Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi konuk edecek

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Göztepe, 10 Şubat Perşembe günü karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçta Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 yenmeyi bildi.

cumhuriyet.com.tr
10 Şubat 2022 Perşembe, 00:00
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi konuk edecek
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Göztepe'yi konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma 10 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2021-2022'deki 5. tur mücadelesinde Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Kupanın 4. turunda Kahta 02'yi 5-0 yenen Göztepe ise 5. turda Yılport Samsunspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turunda mücadele etme hakkı yakaladı.

İki takım arasında Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçta Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.


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