Beşiktaş Türkiye Kupası'nda güle oynaya tur atladı: Beşiktaş 4-0 Eyüpspor

Yayınlanma: 16.01.2024 - 22:55

Güncelleme: 16.01.2024 - 22:58

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Arda Turan'ın yönetimindeki Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 4-0 kazanırken goller; 16. dakikada Salih Uçan, 36 ve 67. dakikalarda Cenk Tosun'dan ve 87. dakikada Ante Rebic'ten geldi. Cenk Tosun'un ilk golü penaltıdan geldi.

Bu sonuçla birlikte ligde çıktığı Karagümrük maçının ardından Fernando Santos yönetimindeki ikinci maçından da galibiyetle ayrılmayı başaran Beşiktaş üst tura adını yazdırırken, Eyüpspor kupaya veda etti.

SANTOS'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig'in lideri Eyüpspor'u ağırlayan Beşiktaş, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Umut Meraş, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Ante Rebic ve Cenk Tosun 11'iyle başladı.

Yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Milot Rashica, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

Teknik direktör Fernando Santos, Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendikleri mücadelede ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Tayyip Talha, Rashica ve Semih'i yedeğe çekti, operasyon geçiren Amir Hadziahmetovic ise kadroya dahil edilemedi.

Beşiktaş'ın başında ikinci maçına çıkan Portekizli teknik direktör, bu oyuncuların yerine Necip, Demir Ege, Ghezzal ve Rebic'i ilk 11'de görevlendirdi.