Resmen açıkladı... Eski Beşiktaşlı Josef de Souza'dan ayrılık kararı!
Çin Süper Ligi ekibi Beijing Guoan forması giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, ayrılık kararı aldığını açıkladı.
Beşiktaş'tan mart ayında Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer olan Josef de Souza, dikkat çekici bir karar aldı.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulübünden ayrıldığını duyurdu.
20 MAÇTA 6 GOLE KATKI
Beijing Guoan'da 20 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.
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