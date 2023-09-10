Beşiktaş'ta Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi belli oldu

Beşiktaş, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 17 Eylül Pazar günü yapılacağını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 10.09.2023 - 15:01
Beşiktaş'ta Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi belli oldu
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Beşiktaş Kulübü, Tüzük Tadili ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 17 Eylül Pazar günü yapılacağını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre toplantı, Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde saat 10.30'da düzenlenecek.

Bugünkü toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı için 17 Eylül'de ikinci ve son kez yapılacak toplantıda çoğunluğa bakılmayacak.


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beşiktaş Olağanüstü genel kurul Tüzük Tadili

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