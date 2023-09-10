Beşiktaş'tan iki gollü galibiyet!
Süper Lig ekibi Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın gollerini Rachid Ghezzal ile Ante Rebic kaydetti.
Beşiktaş, milli ara için verilen arada Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Rachid Ghezzal ve 36. dakikada Ante Rebic attı.
YENİ TRANSFER SÜRE BULDU
Beşiktaş'ta yeni transferlerden Eric Bailly de bu mücadelede süre buldu.
Beşiktaş, ligin 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük ise Hatayspor ile puan mücadelesi verecek.
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