Beşiktaş'tan iki gollü galibiyet!

Yayınlanma: 10.09.2023 - 20:03

Güncelleme: 10.09.2023 - 20:03

Beşiktaş, milli ara için verilen arada Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Rachid Ghezzal ve 36. dakikada Ante Rebic attı.

YENİ TRANSFER SÜRE BULDU

Beşiktaş'ta yeni transferlerden Eric Bailly de bu mücadelede süre buldu.

Beşiktaş, ligin 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük ise Hatayspor ile puan mücadelesi verecek.