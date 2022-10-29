Beşiktaş, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'in 12. haftasında 30 Ekim Pazar günü Beşiktaş, Ümraniyespor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılar mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Çalışma, taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, Süper Lig’in 12. haftasında yarın saat 17.00'de Vodafone Park'ta başlayacak müsabakada Ümraniyespor ile karşılaşacak.
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