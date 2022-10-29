Beşiktaş, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 12. haftasında 30 Ekim Pazar günü Beşiktaş, Ümraniyespor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılar mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2022 Cumartesi, 19:54
Beşiktaş, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Çalışma, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig’in 12. haftasında yarın saat 17.00'de Vodafone Park'ta başlayacak müsabakada Ümraniyespor ile karşılaşacak.


Spor Toto Süper Lig beşiktaş Ümraniyespor

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