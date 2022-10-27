Sivasspor - Cluj maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci maçında Sivasspor, CFR Cluj’u konuk edecek. Sivasspor - Cluj maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2022 Perşembe, 09:27
Sivasspor - Cluj maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci haftasında Romanya temsilcisi CFR Cluj ile sahasında karşılaşacak.

SİVASSPOR - CLUJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - CFR Cluj maçı 27 Ekim Perşembe akşamı saat 20:00’de başlayacak.

SİVASSPOR - CFR CLUJ MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - CFR Cluj maçı EXXEN ve TV 8,5 ekranlarından naklen yayımlanacak.

Sivasspor, Cluj mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 27. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 26 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 29 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 49 gole engel olamadı.



Cluj demir grup sivasspor uefa avrupa konferans ligi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler