Sivasspor - Cluj maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci maçında Sivasspor, CFR Cluj’u konuk edecek. Sivasspor - Cluj maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci haftasında Romanya temsilcisi CFR Cluj ile sahasında karşılaşacak.
SİVASSPOR - CLUJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sivasspor - CFR Cluj maçı 27 Ekim Perşembe akşamı saat 20:00’de başlayacak.
SİVASSPOR - CFR CLUJ MAÇI HANGİ KANALDA?
Sivasspor - CFR Cluj maçı EXXEN ve TV 8,5 ekranlarından naklen yayımlanacak.
Sivasspor, Cluj mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 27. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 26 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 29 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 49 gole engel olamadı.
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