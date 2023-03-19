Beşiktaş, Valentin Rosier ile Tayyip Talha Sanuç'un son durumunu açıkladı

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Fransız futbolcu Valentin Rosier ile milli futbolcu Tayyip Talha Sanuç'un sakatlıkları hakkındaki son durumu paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 15:07
Beşiktaş, Valentin Rosier ile Tayyip Talha Sanuç'un son durumunu açıkladı
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Beşiktaş, iki futbolcusu için bir sakatlık açıklaması yayımladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada Valentin Rosier'in boyun bölgesinde kistik oluşumu tespit edildiği ve Fransız futbolcunun cerrahi işlem sonrası tedavisine devam edildiği belirtildi.

Valentin Rosier (solda)

Tayyip Talha Sanuç'un da sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği aktarıldı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Boyun bölgesinde şişlik ve ağrı şikayeti nedeniyle tetkikleri yapılan oyuncumuz Valentin Rosier'in değerlendirmesinde, kistik oluşum (enfekte tiroglossal kist) tespit edilmiş olup oyuncumuza Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde cerrahi tedavi uygulanmıştır. Başarılı bir cerrahi işlem geçiren Valentin Rosier'in tedavi süreci devam etmektedir.

Futbol A Takımımızın İstanbulspor ile yaptığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Tayyip Talha Sanuç'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."


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