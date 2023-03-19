Rus futbolcu Dmitri Barinov'dan Beşiktaş açıklaması

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 14:58

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 14:58

Lokomotiv Moskova'nın orta saha oyuncusu Dmitri Barinov, verdiği röportajda Beşiktaş ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

Barinov, Beşiktaş'a gerçekleşmeyen transferi konusunda pişman olup olmadığı şeklinde gelen soru için, "Hayır. Fırsatlar vardı ama gerçekleşmeyen bu transferle ilgili düşünceleri kendimden uzaklaştırdım. Önemli bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Dmitri Barinov

RUSYA'DAN AYRILMA İHTİMALİ

26 yaşındaki futbolcu, Rusya'nın dışında başka bir lige gitme isteği olup olmadığı sorusuna ise, "Tabii ki var" diye cevap verdi.

Bu sezon 21 maça çıkan Barinov, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Barinov'un Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.