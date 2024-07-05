Beşiktaş, Valentin Rosier'in ayrılığını açıkladı

Beşiktaş, Valentin Rosier'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.07.2024 - 13:09
Beşiktaş, Valentin Rosier'in ayrılığını açıkladı
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Beşiktaş, Valentin Rosier'le yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi. 

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentin Andre Henri Rosier ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" denildi.


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