Beşiktaş, Valentin Rosier'in ayrılığını açıkladı
Beşiktaş, Valentin Rosier'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı.
Beşiktaş, Valentin Rosier'le yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi.
Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentin Andre Henri Rosier ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" denildi.
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