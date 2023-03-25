Beşiktaş ve Demba Ba'dan yeni iş birliği

Beşiktaş, eski futbolcu Demba Ba ile yeni bir iş birliğine hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 16:02
Beşiktaş ve Demba Ba'dan yeni iş birliği
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Kariyerinde bir dönem Beşiktaş forması giyen Demba Da, eski kulübüyle işbirliğine imza atacak.

TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar, Demba Ba'nın satın aldığı Senegal takımı Amitie FC ile ön protokol imzaladı.

Anlaşmaya göre, Beşiktaş tecrübe kazanmasını istediği genç oyuncuları Amitie FC'ye yönlendirecek.

Ayrıca Demba Ba'nın sahip olduğu kulüpte ön plana çıkan oyunculardaki transfer önceliği Beşiktaş'ta olacak.


Demba Ba beşiktaş Amitie FC

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