Süper Lig devlerine kötü haber: Senesi, yeni takımıyla 'şartlı' anlaşmaya vardı

Süper Lig devlerine kötü haber: Senesi, yeni takımıyla 'şartlı' anlaşmaya vardı

24.04.2026 14:38:00
Süper Lig devlerine kötü haber: Senesi, yeni takımıyla 'şartlı' anlaşmaya vardı

Bournemouth ile sezon sonunda sözleşmesi sona eren Arjantinli stoper Marcos Senesi'nin, Tottenham ile Premier Lig'de kalması halinde anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Bournemouth forması giyen Marcos Senesi, gelecek sezon Tottenham forması giyebilir.

Sky'da yer alan habere göre; Tottenham, Bournemouth ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli stoper ile prensip anlaşmasına vardı.

Senesi, Tottenham'ın Premier Lig'de kalması halinde yaz aylarında bedelsiz olarak Londra temsilcisine katılmayı kabul etti.

ŞARTLI ANLAŞMAYA VARILDI

Tottenham ve 28 yaşındaki arasında şu anda imzalanan bir sözleşme bulunmuyor. Premier Lig'de küme düşme hattında yer alan Tottenham'ın lig sonundaki durumu da Senesi'nin geleceği için belirleyici olacak.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ

Bournemouth forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Senesi, Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelmişti.

