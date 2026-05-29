Domenico Tedesco'nun yeni takımı belli oluyor

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Domenico Tedesco'nun gelecek sezon çalıştıracağı takım belli olmak üzere.

İtalyan kulübü Bologna'nın, 40 yaşındaki teknik direktörle anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Bologna yönetimi, Vincenzo Italiano ile vedalaşmasının ardından Tedesco ile görüşmelere başladı.

Taraflar arasındaki temasların sürdüğü ve tam bir anlaşmanın sağlanması halinde bugün imzaların atılabileceği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin başında 45 maça çıkan İtalya teknik adam 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Tedesco, sarı lacivertli takımla TFF Süper Kupa'yı kazanmıştı.

Kariyerinde Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika ve Rusya gibi ülkeler bulunan Tedesco, Bologna ile anlaşırsa vatandaşı olduğu İtalya'da ilk kez takım çalıştıracak.