Cumhuriyet Gazetesi Logo
Domenico Tedesco'nun yeni takımı belli oluyor

Domenico Tedesco'nun yeni takımı belli oluyor

29.05.2026 12:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Domenico Tedesco'nun yeni takımı belli oluyor

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Domenico Tedesco'nun, İtalyan kulübü Bologna ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Domenico Tedesco'nun gelecek sezon çalıştıracağı takım belli olmak üzere.

İtalyan kulübü Bologna'nın, 40 yaşındaki teknik direktörle anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Bologna yönetimi, Vincenzo Italiano ile vedalaşmasının ardından Tedesco ile görüşmelere başladı.

Taraflar arasındaki temasların sürdüğü ve tam bir anlaşmanın sağlanması halinde bugün imzaların atılabileceği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin başında 45 maça çıkan İtalya teknik adam 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Tedesco, sarı lacivertli takımla TFF Süper Kupa'yı kazanmıştı.

Kariyerinde Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika ve Rusya gibi ülkeler bulunan Tedesco, Bologna ile anlaşırsa vatandaşı olduğu İtalya'da ilk kez takım çalıştıracak.

İlgili Konular: #fenerbahçe #bologna #Domenico Tedesco

İlgili Haberler

Domenico Tedesco tarafından Rusya iddialarına yanıt!
Domenico Tedesco tarafından Rusya iddialarına yanıt! Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco'nun menajerlik ajansı, İtalyan hoca hakkında çıkan Rusya iddiaları üzerine bir açıklama yayımladı.
Gerilim yaşandığı öne sürülmüştü... Fenerbahçe'den Ederson ve Tedesco iddialarına yanıt
Gerilim yaşandığı öne sürülmüştü... Fenerbahçe'den Ederson ve Tedesco iddialarına yanıt Fenerbahçe'den Ederson ve Domenico Tedesco arasında gerilim yaşandığına dair iddiaya yalanlama geldi.
Fenerbahçe cephesinden Tedesco'nun ayrılığı sonrası ilk açıklama: 'Hiçbir ayrılık tek taraflı değildir'
Fenerbahçe cephesinden Tedesco'nun ayrılığı sonrası ilk açıklama: 'Hiçbir ayrılık tek taraflı değildir' Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Süper Lig'de kalan 2 maçını kazanarak sezonu kapatmak istediklerini söyledi. Torunoğulları, sarı-lacivertli kulüpten ayrılan teknik direktör Domenico Tedesco hakkında da konuştu.