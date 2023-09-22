Beşiktaş'ın stadyum sponsoru belli oldu

Yayınlanma: 22.09.2023 - 17:13

Güncelleme: 22.09.2023 - 17:13

Beşiktaş'ta stadyum sponsorluğu konusunda sona gelindi.

Habertürk'ün haberine göre, bir süredir Koç Holding ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Tüpraş'ın isim sponsoru olması yönünde anlaşmaya vardı.

Buna göre Beşiktaş Park'ın adı 3 seneliğine Tüpraş Stadyumu olacak.

SENELİK 7.5 MİLYON

Beşiktaş'ın bu anlaşmadan senelik 7.5 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.

GAZPROM VE EMIRATES İLE ANLAŞILAMADI

Beşiktaş yaz döneminde Gazprom ve Emirates gibi firmalarla da uzun süre temaslarda bulunmuştu. Ancak görüşmeler olumlu noktalanmamıştı.

Beşiktaş Park'ın ismi için ilk olarak siyah-beyazlıların Koç Grubu'ndan efsane sponsoru Beko markası konuşulsa da sonrasında Tüpraş isminde karar kılındığı bildirildi.