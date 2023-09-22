Beşiktaş'ın stadyum sponsoru belli oldu
Beşiktaş, stadyum isim sponsorluğu için Koç Grubu ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Anlaşmanın ardından stadın adı Tüpraş Stadyumu olacak ve senelik 7.5 milyon Euro kasaya girecek.
Beşiktaş'ta stadyum sponsorluğu konusunda sona gelindi.
Habertürk'ün haberine göre, bir süredir Koç Holding ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Tüpraş'ın isim sponsoru olması yönünde anlaşmaya vardı.
Buna göre Beşiktaş Park'ın adı 3 seneliğine Tüpraş Stadyumu olacak.
SENELİK 7.5 MİLYON
Beşiktaş'ın bu anlaşmadan senelik 7.5 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.
GAZPROM VE EMIRATES İLE ANLAŞILAMADI
Beşiktaş yaz döneminde Gazprom ve Emirates gibi firmalarla da uzun süre temaslarda bulunmuştu. Ancak görüşmeler olumlu noktalanmamıştı.
Beşiktaş Park'ın ismi için ilk olarak siyah-beyazlıların Koç Grubu'ndan efsane sponsoru Beko markası konuşulsa da sonrasında Tüpraş isminde karar kılındığı bildirildi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir iş insanıyla birlikte öldürülen adalet...
- 17 yaşındaki liselinin ifadesi ortaya çıktı
- 'Dünyanın en tehlikeli fayı' diye duyurdu
- Emekli maaşına ara zamda rakam ortaya çıktı
- O törende Atatürk'ü kötülemişlerdi...
- Erdoğan'dan 'CHP' sorusuna yanıt
- Sizin şahsiyetleriniz yok mu?
- 13 bin Euro'luk vale hikâyesi
- 2 milyarlık beton yığınına döndü!
- Dilan Polat servetinin kaynağını açıkladı