İsmail Kartal'dan hakemlere tepki: 'Bize çok ucuz kartlar gösteriliyor'

Yayınlanma: 29.09.2023 - 08:29

Güncelleme: 29.09.2023 - 08:29

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe ile Rams Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadele, 4-0'lık Fenerbahçe galibiyeti ile tamamlandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"GOL YEMEYECEKSİNİZ"

Savunma hattında gelişmeye devam ettiklerini dile getiren Kartal, "Futbolda maç kazanmak istiyorsanız, gol yemeyeceksiniz. Şampiyon olmak istiyorsanız, az gol yiyeceksiniz. Sezon başı tercihlerimizi yaparken Becao ve Djiku'nun özelliklerini biliyorduk. Samet ile Serdar'ın olması, onların bu ikiliye uyum sağlamaları önemli. Jayden'in (Oosterwolde) önemli bir yükselişi var. Osayi-Samuel de öyle. Ferdi'nin durumunu biliyorsunuz. Mert Müldür'e doğru düzgün şans veremiyoruz ki vermek istiyorum. İyi çalışıyoruz. Uyumlu bir savunma hattımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolun hep pozitif taraflarını göstermek istediklerini aktaran Kartal, "İlk 30 dakika sahada çok güzel şeyler gördüm. Futbolda neyi çalışırsanız, onu geliştirirsiniz. Biz şu ana kadar oyuncularla iyi uyum içerisindeyiz. Taktiksel olarak çok güzel çözümler vardı bugün. Oyunu çözen oyuncularım vardı içerde." şeklinde konuştu.

"BİZE ÇOK UCUZ KART GÖSTERİLİYOR"

İsmail Kartal, hakem yönetimine ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Bugün Szymanski'nin kart gördüğü pozisyonda çok normal bir müdahalesi vardı. Djiku'nun da aynı şekilde. Hakemler bize çok basit kart gösteriyor. Hakemler şunun analizini yapmalı; bir oyuncu sahada nasıl oynuyor, beden dili nasıl. Kartı verirken bunların düşünülmesi lazım. 'Bu kartı oyuncu hak ediyor mu?' diyebilmeleri lazım. Hak ediyorsa tabii ki versinler. Szymanski maçtan sonra normal ikili mücadeleye girdiğini söyledi. 'Ne yaptım ben?' dedi. Herkese eşit olunması gerekiyor. Futbolun akışkanlığını düşünmek lazım. Bize çok ucuz kart gösteriyorlar. Biraz daha dikkat etmelerini istiyoruz."